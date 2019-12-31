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В Кропивницком ветеран АТО погиб страшной смертью в своем доме: детали трагедии

вторник, 31 декабря 2019, 16:52
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Во вторник, 31 декабря, в Кропивницком во время взрыва гранаты РГД-5 погиб 57-летний ветеран АТО, который воевал на Донбассе, а его супруга получила серьезное ранение головы.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Утренний город", ветеран в тот день выпил. В какой-то момент граната внезапно взорвалась.

В результате взрыва ветеран погиб, а его жена попала в реанимацию с ранением головы, сейчас находится в состоянии средней тяжести. Предварительно установлено, что военный привез взрывное устройство с Донбасса и хранил его дома.

Известно, что погибший служил в 72-й ОМБР, в составе экипажа БМП, в 2015-2016 годах.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве, в общежитии на Троещине, произошел взрыв гранаты, из-за чего погибли два человека.

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