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В Карпатах на Новый год спасли более десятка туристов

среда, 01 января 2020, 17:58
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Во вторник, 31 декабря, в горах Карпат накануне Нового года украинские спасатели оказали помощь 11 туристам.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Перед Новым годом в течение дня спасатели оказали помощь шестерым лыжникам, которые травмировались во время катания на горе Высокий Верх на Закарпатье.

Спасатели транспортировали пострадавших к подножию горы, где медицинская служба оказала им профессиональную помощь.

Кроме того 31 декабря была оказана помощь группе из 5 туристов, которые заблудились во время прогулки на горе Секул возле населенного пункта Коростов.

"На поиски была отправлена Славская поисково-спасательная группа в количестве 6 спасателей, вскоре туристы были найдены, в медицинской помощи они не нуждались", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети появились захватывающие фото и видео засыпанных снегом Карпат.

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