RU  UA  EN

пятница, 27 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.20
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

27 декабря

07:30
Зимы хватит на всех: опубликованы захватывающие фото и видео заснеженных Карпат
07:04
В Казахстане разбился пассажирский самолет: фото, видео и последние данные о жертвах
07:00
Как приготовить дома согревающий грог: пошаговый рецепт и советы
06:30
Гороскоп на 27 декабря: Близнецы могут случайно привлечь внимание, а Водолеям можно выделяться из толпы
06:20
Мокрый снег и дожди: синоптики уточнили прогноз на 27 декабря в Украине
05:05
Под Львовом волчья стая охотилась за добычей и попала в "фотоловушку": в сети ажиотаж
04:15
С минами и гранатами: бойцы ВСУ показали необычную елку на передовой, фото
03:10
Ученые сделали неожиданное заявление о появлении нового вида людей
02:24
Доисторическая любовь: найдены останки древней ящерицы с детенышем, которым сотни миллионов лет, фото
00:10
"Работают" группами и с оружием: в сети показали фото опасных грабителей в Киеве

26 декабря

23:58
Появилась новая яркая фотожаба на поцелуй пенсионерки с российским поездом в Крыму
23:26
В Харькове пьяный водитель устроил крупное ДТП, вылетев на встречку: фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Зимы хватит на всех: опубликованы захватывающие фото и видео заснеженных Карпат

пятница, 27 декабря 2019, 07:30
переглянути новину українською

Украинские Карпаты уже засыпало снегом, а туристам и жителям открылся сказочный пейзаж.

Об этом сообщают пользователи интернета в социальных сетях.

На западной территории страны уже наступила настоящая зима. Горы и землю накрыло "белое покрывало", засыпало снегом деревья и дома.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

Отметим, что снег выпал там впервые за долгое время. В декабре этого года погода была теплой и с дождями. Такое изменение несомненно порадует лыжников и сноубордистов, которые приезжают заняться своим любимым видом спорта.

Как сообщал "Апостроф", Карпаты оказались в снежном плену, в сети опубликовали сказочные фотографии.

Напомним, синоптики заявили, что из-за притока теплого воздуха со Средиземного моря погода в январе в Украине будет большей частью теплой и дождливой.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В центре Киева прошли соревнования лыжников и сноубордистов
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Разрушители мифов: 6 заблуждений о продуктах сниженного риска для курильщиков

Последний довод прокурора: за что в Украине можно попасть в СИЗО

На выходные в Париж или Рим: когда украинцы будут летать в Европу за 5 евро

Иногда они падают: что случилось с российским пиар-самолетом Су-57

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: