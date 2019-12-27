Зимы хватит на всех: опубликованы захватывающие фото и видео заснеженных Карпат

Украинские Карпаты уже засыпало снегом, а туристам и жителям открылся сказочный пейзаж.

Об этом сообщают пользователи интернета в социальных сетях.

На западной территории страны уже наступила настоящая зима. Горы и землю накрыло "белое покрывало", засыпало снегом деревья и дома.

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Отметим, что снег выпал там впервые за долгое время. В декабре этого года погода была теплой и с дождями. Такое изменение несомненно порадует лыжников и сноубордистов, которые приезжают заняться своим любимым видом спорта.

Как сообщал "Апостроф", Карпаты оказались в снежном плену, в сети опубликовали сказочные фотографии.

Напомним, синоптики заявили, что из-за притока теплого воздуха со Средиземного моря погода в январе в Украине будет большей частью теплой и дождливой.