На борту были дети: фото с места падения самолета "Антонов" в Судане

Появились первые кадры с места падения в Судане военного самолета "Антонов", на борту которого находились 15 человек, в том числе дети.

Снимки с места трагедии опубликованы в Twitter.

Сообщается, что экипажем Ан-12 командовал бригадный генерал. На борту находилось 7 гражданских лиц, в их числе - чиновник с женой и детьми.

Самолет упал в 10 километрах от аэропорта.

Ранее появилась информация, что среди пассажиров были трое представителей местного судейского корпуса и сотрудник Всемирной продовольственной организации. Самолет разбился сразу после взлета.

Как сообщал "Апостроф", в начале октября в результате катастрофы Ан-12 во Львовской области погибли 5 человек.