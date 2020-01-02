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На борту были дети: фото с места падения самолета "Антонов" в Судане

четверг, 02 января 2020, 23:04
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Появились первые кадры с места падения в Судане военного самолета "Антонов", на борту которого находились 15 человек, в том числе дети.

Снимки с места трагедии опубликованы в Twitter.

Сообщается, что экипажем Ан-12 командовал бригадный генерал. На борту находилось 7 гражданских лиц, в их числе - чиновник с женой и детьми.

Самолет упал в 10 километрах от аэропорта.

Ранее появилась информация, что среди пассажиров были трое представителей местного судейского корпуса и сотрудник Всемирной продовольственной организации. Самолет разбился сразу после взлета.

Как сообщал "Апостроф", в начале октября в результате катастрофы Ан-12 во Львовской области погибли 5 человек.

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