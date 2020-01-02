Самолет "Антонов" потерпел крушение в Судане: много погибших

На западе Судана в Эль-Генейне 2 января потерпел крушение военный самолет "Антонов". По последним данным погибли все 15 человек, которые находились на борту.

Про катастрофу сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти и жителей.

Трагедия случилась с самолетом Ан-12 в городе, где в последние дни произошли смертельные столкновения между этническими группами.

По непроверенным данным местных СМИ, кроме экипажа на борту находились местные чиновники. Среди пассажиров были трое представителей местного судейского корпуса и сотрудник Всемирной продовольственной организации. Сообщается, что самолет разбился сразу после взлета.

Позже появились фото с места катастрофы.

Напомним, самолеты "Антонов" производятся в Украине компанией, которая также занимается ремонтом серии Ан.

Как сообщал "Апостроф", 4 октября 2019 года во Львовской области совершил аварийную посадку транспортный самолет Ан-12. В результате катастрофы погибли 5 человек.