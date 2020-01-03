Адский стыд: сети возмутил эксперимент с фигуранткой дела Шеремета, фото и видео

Во время следственного эксперимента подозреваемую по делу об убийстве Павла Шеремета волонтера и медика Юлии Кузьменко, которую обвиняют в том, что именно она прикрепила взрывное устройство к автомобилю убитого журналиста, водили по маршруту предполагаемых убийц, привязанной цепью к полицейскому.

Об этом сообщают Буквы.

На опубликованных кадрах видно, как на месте находятся подозреваемая Юлия Кузьменко и ее адвокат Владислав Добош.

Женщина, привязанная цепью к полицейскому, проходит под камерами видеонаблюдения по маршруту предполагаемых убийц журналиста, в одежде, похожей на ту, в которую была одета женщина, зафиксированная камерами видеонаблюдения.

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В сети тут же стали обсуждать негуманное отношение правоохранителей к Кузьменко.

Как сообщал "Апостроф", ранее из-за множества нарушений процессуального характера от проведения следственного эксперимента отказался Андрей Антоненко, главный подозреваемый по делу об убийстве Павла Шеремета.