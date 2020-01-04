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Под Херсоном из-за убийства жители устроили бунт против полиции: фото и видео

суббота, 04 января 2020, 23:29
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В городе Каховка Херсонской области местные жители устроили акцию протеста под зданием полиции, требуя провести непредвзятое расследование резонансного убийства 26-летнего мужчины.

Об этом сообщает блогер Антон Ходза на своей странице в Facebook.

Он написал, что 1 января житель Каховки приехал к своей бывшей жене, чтобы решить вопрос опеки над ребенком. В него, вероятно, выстрелил нынешний сожитель женщины, бывший сотрудник правоохранительных органов.

"Нашпиговал свинцом. Более 15 выстрелов. Не факт, что стрелял он один. В то время в доме были его друзья, в том числе действующий сотрудник полиции. Он сейчас проходит просто как свидетель. 3 января пострадавший мужчина от полученных ранений скончался в реанимации", - написал Ходза.

Также он пояснил дальнейшую ситуацию, которая произошла с расследованием убийства.

"Ну а дальше все как мы привыкли: видео с камер наблюдения исчезло, следы крови на улице исчезли, да и вообще это самооборона была", - добавил блогер.

Местный портал "Мост" сообщил, что в ходе митинга люди зажгли факелы, бросали пиротехнические изделия и краску в направлении райотдела, а потом собрали под зданием шины и подожгли их.

Встреча переговорной группы от активистов с руководством полиции каховчан не успокоила. Полиция утверждает, что убийца был один и оружие также использовалось одно, хотя жители считают, что их могло быть трое.

"Реаниматолог вышел и сказал, что там железные шары из автомата. И вообще сказал, что там было три вида, три разных оружия", - сообщила мать погибшего Елена Чебукина.

Свидетеля заставили пройти полиграф. Проверка показала, что полицейский-очевидец ЧП в стрельбе не участвовал.

Как сообщал "Апостроф", родственники погибшего в Прилуках Дениса Чаленко несколько раз выходили на митинг под здание полиции, обвиняя ее в нечестном расследовании.

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