"Врадиевка-2": в полиции отреагировали на "огненный" бунт под Херсоном из-за убийства мужчины

Правоохранители заявили, что убийство 26-летнего мужчины, из-за расследования которого жители города Каховка устроили митинг, было проведено очень тщательно.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Напомним, граждане вышли на акцию протеста под здание полиции. Они требовали справедливого расследования дела об убийстве 1 января мужчины, который пришел к бывшей жене и ребенку.

"Данное событие приобрело для города определенный резонанс. Ведь подозреваемый в умышленное убийство на момент совершения преступления проводил праздник в одной компании с работником районного отдела полиции. Поэтому сторона потерпевшего считает, что полиция будет пытаться расследовать данное преступление не должным образом", - говорится в сообщении.

По словам начальника полиции Херсонской области Александр Прокудина, событие находится на его личном контроле. Сейчас все материалы уголовного производства переданы в следственное управление областного главка полиции для проведения беспристрастного и всестороннего расследования. В случае доказательства причастности работника Каховского отдела полиции к совершению преступления он понесет строжайшую ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

"В то же время глава областной полиции обращается к пользователям социальных сетей с просьбой воздержаться от несправедливых высказываний и комментариев в адрес полиции. Александр Прокудин уверяет, что досудебное расследование проводится должным образом, все действия полиции находятся под процессуальным надзором прокуратуры", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал "Апостроф", родственники погибшего в Прилуках Дениса Чаленко несколько раз выходили на митинг под здание полиции, обвиняя ее в нечестном расследовании.