Интимное ограбление: в России похитили ягодицы из секс-шопа, видео

В России вор украл интимный товар из секс-шопа, а видео с камер наблюдения попало в сеть.

Об этом сообщают в Telegram-канале Baza.

Неизвестный в магазине интимных товаров в Москве вынес силиконовые женские ягодицы. По словам продавца, это один из лучших и самых дорогих товаров в магазине (47,5 тыс. рублей - более 18 тыс. гривен).

Согласно показаниям работницы магазина, грабитель - мужчина в возрасте 23-25 лет, ростом 170 сантиметров. По данным полиции, злоумышленник угрожал продавцу похожим на пистолет предметом.

Возбуждено уголовное дело о разбое.

Как сообщал "Апостроф", в Мурманске (Россия) полиция три недели искала воров, которые украли заброшенный железнодорожный мост через реку Умба.