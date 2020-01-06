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Жена слила видео, как сын депутата от "Оппоблока" жестоко избил их ребенка на Новый год

понедельник, 06 января 2020, 11:55
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В сети опубликовали видео, на котором сын депутата Днепровского горсовета от партии "Оппоблок" Виктора Ярового избивает своего ребенка на глазах у его матери.

Ролик на своей странице в Facebook опубликовала сама Александра Яровая.

"Простите, но я должна это оставить тут. Это жестоко, как и было мне снимать отвратительно. Я прохожу с сыном нелегкий путь, путь выздоровления от этой гнили. Люди не меняются. Перед сыном я извинилась. Надеюсь он меня простит. Папа приехал к сыну на Новый год", - написала мать ребенка.

Как пишет Яровая, ее муж уже не живет с ними, но когда они были вместе она неоднократно подвергалась домашнему насили.


Женщина отмечает, что уже неоднократно обращалась в правоохранительные органы, но никаких действий там не предпринимали.

Напомним, что в Днепре в результате ссоры двух водителей один из них достал травматическое оружие и выстрелил в другого.

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