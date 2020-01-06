Под утро поймали подозреваемых в убийстве двух девушек в Киеве

6 января в Одессе задержали подозреваемых в зверском двойном убийстве девушек на Подоле в Киеве, тела которых нашли в шкафу съемной квартиры.

Как сообщает "Апостроф", об этом ТСН узнала из собственных источников в полиции.

Задержать злоумышленников удалось в 4:40 утра. В ближайшее время им должны вручить подозрения и избрать меру пресечения.

Как известно, тела девушек нашли в шкафу 4 января. В их убийстве подозревают 34-летнего мужчину и 20-летнюю девушку, которые сняли эту квартиру на новогоднюю ночь. Это Ксьондзик Сергей Дмитриевич 25.05.1985 года рождения и Бершацкая Елизавета Васильевна 28.08.2000 года рождения. Известно, что мужчина ранее был судим за совершение грабежа с насилием. Также в феврале у него должен состояться суд по лишению родительских прав.

О второй подозреваемой известно, что она проживает в селе Липняжка (Кировоградская область).

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети появились фотографии двух девушек, тела которых были найдены связанными в арендованной квартире в Киеве.