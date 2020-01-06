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С российским военным кораблем произошло ЧП у побережья Турции: видео

понедельник, 06 января 2020, 14:59
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Российский военный корабль "Маршал Устинов" оказался в чрезвычайной ситуации у побережья Стамбула.

Как пишут российские СМИ, корабль врезался в побережье при проходе пролива Босфор.

В данный момент на место прибыли 4 буксира, которые должны помочь кораблю в сложившейся ситуации.

Также известно, что после столкновения корабль стал на якоре у берега возле Мода - прибрежного района Стамбула.

Что касается прибытия корабля в Турцию, то оно связано с визитом президента России Владимира Путина в Стамбул.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Китайском море корабль-авианосец ВМС США "подрезал" крейсер российского флота "Адмирал Виноградов" , таким образом, что кораблю с РФ пришлось резко маневрировать, чтобы избежать столкновения.

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