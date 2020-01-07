В общежитии Одессы во время застолья взорвали гранату: фото и видео

В общежитии Одессы мужчина взорвал гранату, в результате ранения получили три человека.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Думская".

Как стало известно правоохранителям на месте ЧП, трое жителей общежития пили алкоголь на общей кухне. Однако к ним в компанию напросился еще один мужчина. С ним у коллектива позже возникли разногласия, а потом он ушел. Через некоторое время 38-летний злоумышленник вернулся с гранатой. Он бросил взрывчатку в кухню, закрыл за собой дверь и убежал.

В результате взрыва пострадали трое людей. Все они доставлены в больницу с многочисленными осколочными ранениями. Ранения оказались не слишком серьезными - им обработали раны и всех отпустили лечиться амбулаторно.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции, взрывотехники и кинологи с собаками. Сейчас полиция устанавливает место нахождения подозреваемого.

Как сообщал "Апостроф", 31 декабря в Кропивницком во время взрыва гранаты РГД-5 погиб 57-летний ветеран АТО, который воевал на Донбассе, а его супруга получила серьезное ранение головы.