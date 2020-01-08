Обнародованы фамилии украинцев, разбившихся в крушении самолета МАУ в Иране

На борту потерпевшего крушение в Иране пассажирского самолета компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) находилось, по предварительной информации, 11 украинцев.

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Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Двое украинцев были пассажирами самолета, еще девять – члены экипажа.

Также был опубликован список с именами погибших украинцев.

1) Сергей Хоменко

2) Катерина Статник

3) Марина Микитюк

4) Валерия Овчарук

5) Володимир Гапоненко

6) Юлия Сологуб

7) Ольга Кобюк

8) Алена Малахова

9) Алексей Наумкин

10) Игорь Матков

11) Денис Лыхно

Напомним, всего по предварительной информации на борту самолета находились 167 человек. Большинство погибших пассажиров – граждане Ирана и Канады.

Как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский из-за авиакатастрофы самолета МАУ в Иране прервал свою поездку в Оман.