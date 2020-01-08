Авиакатастрофа МАУ в Иране: появились первые списки погибших

В интернете обнародовали первые списки погибших в крушении украинского самолета в Иране.
- граждане Украины - 15.
- граждане Ирана - 71.
- граждане Канады -73.
- граждане Германии - 4.
- граждане Великобритании - 3.
- граждане Швеции - 8.
- граждане Афганистана - 6.
Стоит отметить, что ранее глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений. Сейчас спасатели собирают тела людей на территории около двух гектаров, чтобы передать их судмедэкспертам.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списков погибших и выразил соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа.
Как сообщал "Апостроф", ранее на западе Судана в Эль-Генейне потерпел крушение военный самолет "Антонов". По последним данным, погибли все 15 человек, которые находились на борту.