Авиакатастрофа самолета в Иране: в МАУ выступили со срочным заявлением, видео

В компании "Международные авиалинии Украины" заявили, что самолет, который разбился в Иране, был исправным.

Об этом сообщает "5 канал", публикуя видео с брифинга с представителями авиакомпании МАУ.

Отмечают, что первая информация о крушении самолета, который выполнял регулярный рейс, появилась 8 января в 05:30. В авиакомпании подчеркнули, что самолет был исправным, а ошибки экипажа быть не могло в силу его опыта. В салоне находились 6 бортпроводников.

"К украинскому самолету, разбившемуся в Иране, не было замечаний во время проверки, а также перед вылетом" - сказалтехнический директор авиакомпании МАУ.

В авиакомпании добавили, что Boeing 737 был выпущен в 2016 году. 6 января он прошел техническую проверку.

"Самолет, потерпевший крушение у Тегерана, успел набрать 2400 м высоты, вероятность ошибки пилотов минимальна" - отметил вице-президент по летной работе МАУ.

В авиакомпании добавили, что Boeing 737 был выпущен в 2016 году. 6 января он прошел техническую проверку.

МАУ отменила полеты в Тегеран после крушения своего самолета. Информации о том, было ли сбито судно ракетами у авиакомпании нет.

В компании обещают обнародовать позже списки погибших обещают. Их опубликуют на сайте.

Как сообщал "Апостроф", на борту потерпевшего крушение в Иране пассажирского самолета компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) находилось, по предварительной информации, 11 украинцев.