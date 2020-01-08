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Хотел броситься с крыши: под Киевом "копы" спасли от смерти мужчину с маленьким ребенком, фото

среда, 08 января 2020, 14:23
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В городе Бровары Киевской области полицейские спасли от суицида мужчину, который затянул на крышу свою 4-летнюю дочь.

Об этом сообщается на канале "Киев оперативный" в Telegram.

Так, на линию 102 поступил вызов о том, что на крыше двухэтажного дома увидели мужчину с ребенком. На место прибыли патрульные, они вызвали скорую и спасателей.

Мужчину уговорили отдать ребенка, однако сам он отказался спускаться и заявил, что покончит с жизнью из-за того, что у него недавно умерла жена. Позже его сняли с крыши, с ним работают психологи. Ребенок был доставлен в больницу для обследования.

Как сообщал "Апостроф", ранее в селе в Одесской области 16-летний подросток покончил с собой. В полиции выяснили, что он был круглым сиротой и воспитывался в неблагополучной семье. До этого он несколько раз говорил о запланированном суициде.

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