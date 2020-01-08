RU  UA  EN

среда, 8 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.55
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

8 января

17:44
Прибыли "особые" группы: появились тревожные данные об усилении боевиков на Донбассе
17:43
В сети обсуждают резкое похудение Адель: как певица сбросила больше 20 кг
17:28
Надя Дорофеева провела тур по роскошному дому: как обустроились за городом певица и ее муж (видео)
17:06
Мать стюарта, погибшего в катастрофе самолета МАУ, призналась в страшном предчувствии: видео
16:57
Подарок городу: нардеп Фельдман передал Харьковскому музею уникальную коллекцию
16:45
В Иране разбился самолет МАУ: все подробности трагедии - фото, видео и списки погибших
16:37
"Аномальная" зима продолжается: синоптик рассказала, к чему готовиться Украине
16:28
Настя Каменских похвасталась пирсингом на лице, но поклонники не в восторге: фото
16:05
Актер "Игры престолов" сыграет главную роль в сериале "Властелин колец"
15:50
Что общего между принцессой Дианой и украинским борщом: в Британии опубликовали забавный факт
15:41
Не вернулась из театра: в Киеве загадочно пропала девушка, фото
15:17
Джамала показала рождественские фото семьи, и маленький сын-стиляга пленил сердца ее фанов
Все новости

Мать стюарта, погибшего в катастрофе самолета МАУ, призналась в страшном предчувствии: видео

среда, 08 января 2020, 17:06
переглянути новину українською

Мать стюрта Игоря Маткова, который погиб в авиакатастрофе самолета компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Иране в среду, 8 января, предчувствовала трагедию.

Об этом она рассказала журналистам, находясь в аэропорту Киева.

Женщина призналась, что перед тем, как случилась трагедия, у нее было плохое предчувствие. Погибший Игорь был старшим сыном супругов Матковых. О его смерти они узнали из новостей.

Напомним, на борту самолета находились 167 человек. Большинство погибших пассажиров – граждане Ирана и Канады. Также на борту находились 15 граждан Украины – в основном, членов экипажа.

Как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский из-за авиакатастрофы самолета МАУ в Иране прервал свою поездку в Оман.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Кто погиб в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране: фото и истории пассажиров

Наркотический угар в армии и "фашисты" с минометами в Киеве: чем боевики пугают жителей Донбасса перед Новым годом

Громкие задержания по делу Шеремета: главные тезисы брифинга МВД с участием Зеленского и Авакова

Задыхались в дыму и молили о помощи: что известно о погибших в жутком пожаре в Одессе, фото

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: