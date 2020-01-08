Мать стюарта, погибшего в катастрофе самолета МАУ, призналась в страшном предчувствии: видео

Мать стюрта Игоря Маткова, который погиб в авиакатастрофе самолета компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Иране в среду, 8 января, предчувствовала трагедию.

Об этом она рассказала журналистам, находясь в аэропорту Киева.

Женщина призналась, что перед тем, как случилась трагедия, у нее было плохое предчувствие. Погибший Игорь был старшим сыном супругов Матковых. О его смерти они узнали из новостей.

Напомним, на борту самолета находились 167 человек. Большинство погибших пассажиров – граждане Ирана и Канады. Также на борту находились 15 граждан Украины – в основном, членов экипажа.

Как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский из-за авиакатастрофы самолета МАУ в Иране прервал свою поездку в Оман.