Зеленский срочно возвращается в Украину из-за катастрофы украинского самолета в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на катастрофу украинского самолета в Тегеране (Иран).

Об этом сообщают в официальном Telegram-канале Офиса президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Омане и возвращается в Киев", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 января в городе Тегеран из-за технических проблем сразу после взлета разбился "Боинг 737", принадлежащий авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Также авиалайнер загорелся после падения. Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений.

Как ранее сообщал "Апостроф", в интернете обнародовали новые фото и видео с места падения украинского самолета в Иране, на его борту находились 167 человек - никто не выжил.