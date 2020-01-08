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Россияне устроили новую провокацию у берегов Украины: подробности и фото

среда, 08 января 2020, 20:33
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Фото: ООС\Facebook

Вертолет с украинскими военными на борту, обнаружил в Азовском море, у берегов Украины, корабль-разведчик береговой охраны ФСБ России.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил на своей Facebook-странице.

Корабль береговой охраны ФСБ РФ, который осуществлял сбор разведывательных данных, был обнаружен на дистанции около 10 морских миль в Азовском море.

Провокация России у берегов Украины
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Провокация России у берегов Украины
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Провокация России у берегов Украины
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Провокация России у берегов Украины
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Провокация России у берегов Украины
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После нескольких облетов над акваторией якорной стоянки морские авиаторы заставили экипаж российского корабля отойти от украинского берега на соответствующее расстояние.

Как сообщал "Апостроф", в четверг, 25 июля, Служба безопасности Украины задержала российский танкер "NEYMA", который участвовал в блокировании военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года, когда были захвачены 24 украинских моряка.

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