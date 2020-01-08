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Украина приняла жесткое решение насчет полетов над Ираном: первые подробности

среда, 08 января 2020, 12:53
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С 9 января до выяснения причин крушения самолета Boeing авиакомпании МАУ украинским авиакомпаниям будут запрещены полеты в небе над Ираном.

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Об это сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Решение о запрете полетов над Ираном было принято на оперативном заседании штаба СНБО в среду, 8 января.

"Полеты в воздушном пространстве Ирана будут запрещены украинским авиакомпаниям с 9 января 00:00 до выяснения причин катастрофы", – написал Гончарук.

Также премьер сообщил о том, что в Иран будет отправлена группа специалистов для помощи в проведении поисковой операции и расследования причин катастрофы.

Как ранее сообщал "Апостроф", в компании "Международные авиалинии Украины" заявили, что самолет, который разбился в Иране, был исправным.

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