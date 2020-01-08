Выживших нет: опубликованы страшные фото и видео с места крушения украинского самолета в Иране

В интернете обнародовали новые фото и видео с места падения украинского самолета в Иране, на его борту находились 167 человек.

По данным иранских СМИ, никто не выжил.

Сразу после падения судно загорелось, на месте происшествия работали спасательные команды.

По одной информации, самолет упал по техническим причинам. В то же время иранские СМИ говорят, что самолет был по ошибке сбит иранскими ПВО.

Судя по кадрам, самолет упал в жилой зоне.

"Вероятности того, что пассажиры останутся живы, нет", - заявил ранее глава организации "Красного полумесяца" Ирана Мортеза Салими.

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Как сообщал "Апостроф", ранее на западе Судана в Эль-Генейне потерпел крушение военный самолет "Антонов". По последним данным, погибли все 15 человек, которые находились на борту.