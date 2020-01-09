Самолет обстреляли? Сеть взволновала новость о прощальном звонке стюардессы за секунды до катастрофы

В интернете появилась информация о том, что авиакатастрофа самолета компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Иране в среду, 8 января, произошла из-за того, что якобы борт обстреляли.

Об этом стало известно после того, как якобы одна из бортпроводниц Екатерина Статник перед гибелью успела позвонить родным, сообщив, что самолет обстреляли. После этого связь прервалась.

Как пишут "Николаевские новости", которые и сообщили об этой ситуации, стюардесса родом из Новой Каховки, что под Херсоном.

Но в сети многие усомнились в такой причине трагедии, о чем не преминули поделиться в комментариях.

Напомним, на борту самолета находились 167 человек. Большинство погибших пассажиров – граждане Ирана и Канады. Также на борту находились 11 граждан Украины, из которых девять членов экипажа.

Как сообщал "Апостроф", ранее эксперты заявили, что у следствия существует четыре версии авиакатастрофы украинского самолета МАУ, который разбился в Иране, среди которых, в частности, названы техническая неисправность и теракт.