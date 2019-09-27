Сети взволновал рассказ о незнакомке, собирающей данные про ветеранов АТО у госпиталя в Днепре: фото

Возле Областного госпиталя ветеранов войны в Днепре были замечены люди, которые с неизвестными целями собирают персональные данные участников боевых действий на Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook пишет депутат горсовета Днепра и участник АТО Ашер-Йозеф Черкасский.

По его словам, у входа в госпиталь к нему обратилась пожилая женщина с блокнотом и планшетом, с вопросом, не является ли он участником боевых действий.

"Получив утвердительный ответ, раскрывает блокнот, в котором виден длинный список ФИО с номерами телефонов, продолжает заготовленной своими кураторами фразой. "А Вы знаете свои льготы? Чтобы Вы хотели получить от государства?", – пишет депутат.

Название организации, которая собирает данные, пенсионерка не сообщила, и документы не показала. После предложения вызвать полицию, она сразу же покинула место "опроса".

"Такая вот спортивно-занимательная социология, и я хочу принять в ней посильное участие. Вопрос к тем, кто с такой легкостью раздает на улице незнакомым пенсионеркам свои личные данные: зачем?!", – задает риторический вопрос Черкасский.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Одессе простились с врачом Иваном Герценом, который спасал военнослужащих в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе и умер от инфаркта вскоре после того, как попал под обстрел.