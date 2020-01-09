Ситуация катастрофическая: появились новые данные о масштабных пожарах в Австралии

В южной части Австралии продлили режим природной катастрофы еще на два дня. Это связано с масштабными лесными пожарами в регионе.

Как пишет западная пресса, на территорию наступает новая волна жары, которая может обострить проблему масташбних лесных пожаров.

В свою очередь спасатели предупредили, что в ближайшие сутки в штате Виктория ожидается "очень опасная и динамичная ситуация".

При этом в регионе идут обильные дожди, но пожары продолжают расширяться. По этой причине местные власти штата Виктория дали распоряжение о новой эвакуации населения.

"Если поступит указание ехать, то вы должны выехать. В этих населенных пунктах оставаться опасно. Мы не можем гарантировать вашу безопасность", - говорит глава правительства Виктории Дэниел Эндрюз.

Как сообщал "Апостроф", инстаграм-модель Кейлен Уорд заявила, что собрала около 500 тысяч долларов США для помощи в борьбе с масштабными лесными пожарами в Австралии.