Раздевается для Австралии: модель решила собрать деньги для тушения пожаров

Инстаграм-модель Кейлен Уорд заявила, что собрала около 500 тысяч долларов США для помощи в борьбе с масштабными лесными пожарами в Австралии.

Об этом она написала на своей странице в Twitter.

"Мы собрали почти 500 тысяч доларов... ребята я плачу... это невероятно", - отметила 20-летняя Кейлен.

Она собирает деньги с помощью своих обнаженных фотографий. Так, девушка требует определенную сумму за снимок оголенной себя, который отправляет покупателю.

"Я пришлю обнаженное фото каждому, кто пожертвует по крайней мере 10 долларов США любой из этих организаций на пожары в Австралии", - написала Уорд в пятницу, 3 января. "Каждые 10 долларов, которые вы жертвуете = одна обнаженная фотография от меня вам в ЛС".

После размещения своей "акции" модель отчиталась, что к воскресенью, 5 января, собрала больше полумиллиона долларов для различных благотворительных организаций, оказывающих помощь в ликвидации последствий пожара в Австралии.

"Я видела все посты в Твиттере об австралийских пожарах, и я действительно была обеспокоена тем, что в средствах массовой информации не было большого освещения и не было большого количества людей, жертвующих деньги", - заявила Уорд.

Как сообщал "Апостроф", украинские политики и звезды призвали граждан помочь в борьбе с масштабными лесными пожарами в Австралии.