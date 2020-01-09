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Под Киевом мужчина погиб страшной смертью на озере: фото и детали ЧП

четверг, 09 января 2020, 10:26
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В пригороде столицы городе Боярке спасатели извлекли из озера возле улицы Ивана Франко тело неизвестного мужчины.

Фото с места происшествия опубликовано на Facebook-странице сообщества "ДТП.Киев".

Как сказано в подписи к фото, утопленник был обнаружен утром в четверг, 9 января. Извлечением тела занимались сотрудники пожарно-спасательной части №51.

У погибшего при себе не оказалось ни документов, ни других вещей, которые могли бы помочь его идентифицировать.

На место прибыли сотрудники полиции, которые будут заниматься установлением личности утопленника и обстоятельств его гибели.

Как сообщал "Апостроф", в озере Кривое у города Рени Одесской области нашли тело мужчины, который после празднования Нового года ушел рыбачить

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