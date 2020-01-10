В Одессе мужчина стрелял по детям: подробности ЧП

В Одессе мужчина открыл огонь по детям из окна частного жилого дома.

Об этом сообщает УНИАН.

Инцидент произошел в Малиновском районе города на улице Скворцова. Местный житель своими действиями хотел прекратить шум соседских детей, которые играли у ворот его дома. В результате стрельбы никто не пострадал.

На место выехали правоохранители, чтобы задержать злоумышленника. Однако правонарушитель закрылся в доме и на требования полицейских не реагировал.

"Только увидев бойцов батальона полиции особого назначения, также прибывших по вызову, он открыл дверь и впустил правоохранителей", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали и доставили в отделение. С ним проводятся неотложные следственные действия. Обстоятельства происшествия устанавливаются, предварительная квалификация – хулиганство (ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в Курске (РФ) представитель местной полиции устроил стрельбу, когда дети попали мячом в его служебное авто.

Как сообщал "Апостроф", в марте 2019 года в Днепре местный житель открыл стрельбу из ружья, чтобы распугать детей во дворе.