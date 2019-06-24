В России полицейский устроил стрельбу по детям из-за невинной шалости

В Курске (РФ) представитель местной полиции устроил стрельбу, когда дети попали мячом в его служебное авто.

Об этом сообщает блогер Илья Варламов на своем сайте, ссылаясь на данные Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел вечером 23 июня у дома №3 на 1-й Ламоновской улице Курска. Пострадавших вследствие стрельбы, по сообщениям следователей нет, якобы полицейский стрелял в воздух. По сведениям блогера, Следком РФ уже начал проверку по факту стрельбы.

"Между двумя домами на улице 1-й Ламоновской находится детская площадка, на которой ребята любят играть в футбол. При этом мяч нередко попадает в припаркованные рядом машины и пешеходов, так как площадка никак не огорожена, да и, в принципе, не предназначена для подобных игр", - пишет местное издание относительно инцидента.

Также курские журналисты утверждают, что стрелял не полицейский, а местный житель, которому попали мячом в машину. Они отмечают, что вследствие игр детей машина повреждена не была.

Пресс-служба местной полиции отметила, что дело передано под контроль начальнику областного управления МВД. Полицейского-виновника инцидента ожидает служебная проверка.

Как сообщал "Апостроф", 23 июня умер молодой политик одной из крупных политических сил, которого в Виннице избили полицейские.