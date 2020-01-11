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Катастрофа самолета в Иране: стало известно, когда вернут тела украинцев

суббота, 11 января 2020, 19:58
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Тела украинцев, которые погибли в результате катастрофы самолета авиакомпании МАУ в Иране в среду, 8 января, должны быть возвращены на родину до 19 января.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Рухани.

"Для нас чрезвычайно важно, чтобы уже на следующей неделе - до 19 января - тела погибших вернули в Украину, чтобы их родные могли с ними попрощаться", - сказал он, отметив, что необходимо как можно скорее идентифицировать и вернуть тела украинцев.

Глава государства также подчеркнул, что экипаж сбитого самолета действовал в строгом соответствии с международными летными правилами и инструкциями.

Зеленский добавил, что признание "ракетной версии" как причины катастрофы открыло путь для продолжения его расследования без каких-либо задержек и препятствий.

Как сообщал "Апостроф", ранее ГПУ переквалифицировала дело о крушении самолета МАУ в Иране.

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