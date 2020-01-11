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Умышленное убийство: прокуратура переквалифицировала дело о крушении самолета МАУ в Иране

суббота, 11 января 2020, 17:57
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Офис генерального прокурора Украины официально изменил квалификацию дела о катастрофе украинского самолета в Иране, теперь расследование подпадает под статью об умышленном убийстве.

Об этом уведомила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Офисом генерального прокурора принято решение об изменении квалификации уголовного преступления, по которому открыто производство. Следствие будет продолжаться по статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающих ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожения самолета", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что переквалификация была проведена из-за новых данных от международных партнеров по расследованию. Также в Офисе генпрокурора учли и выводы украинских экспертов с места аварии.

Как сообщал "Апостроф", ранее группа украинских экспертов завершила основной этап работы по выяснению причин катастрофы украинского самолета в Иране, во время которой погибли 9 членов экипажа и 176 пассажиров.

Ранее глава КСИР заявил, что система противовоздушной обороны Ирана определила украинский пассажирский самолет МАУ как крылатую ракету и потому осуществила пуск ракеты по нему.

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