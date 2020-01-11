Видеообращение Зеленского к украинцам в связи с катастрофой в Иране: онлайн трансляция

В субботу, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский обратится к украинцам касательно ситуации со сбиванием самолета МАУ в Тегеране.

Об этом сообщается в Telegram главы государства.

Видеообращение состоится после консультаций Главы государства с группой украинских специалистов, работающих на месте трагедии в Иране, международными партнерами и телефонного разговора с Президентом Исламской Республики Ирану Хасаном Рухани.

Зеленский обратится к народу около 17:00, сразу после разговора с лидером Ирана.

Напомним, трагедия произошла 8 января в городе Тегеран. На борту самолета были 167 пассажиров и членов экипажа, все погибли на месте. Эксперт назвал несколько причин авиакатастрофы .

Как сообщал "Апостроф", ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сделал заявление , что в канадской разведки есть данные, подтверждающие версию попадания ракеты в украинский самолет в Иране.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что "не верит" в версию катастрофы украинского самолета в Иране из-за технической неисправности.

Позже официальный представитель правительства Ирана Али Рабей назвал "лживыми" заявления мировых лидеров, что самолет МАУ был сбит иранской ракетой .

Американский канал ABC News сделал видеореконструкцию ракетной атаки Ирана на самолет МАУ , потерпевшего крушение в Тегеране.