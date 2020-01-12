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Популярный у украинцев курорт затопило из-за сильных ливней: фото и видео

воскресенье, 12 января 2020, 12:19
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В субботу, 11 января, в Объединенных Арабских Эмиратах мощные ливни затопили столицу страны, популярный курорт Дубай.

Соответствующие видео и фото размещают очевидцы в социальных сетях.

По их словам, ливень продолжался всю ночь до утра. На улицах города возникли серьезные проблемы из-за подтоплений. Был затоплен один из мостов, движение по нему перекрыли.

Также была затруднена работа международного аэропорта Дубая.

"Работа аэропорта затруднена из-за сильного дождя и наводнения. Задержки рейсов, скорее всего, будут продолжаться в течение следующих 24 часов", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

О пострадавших в результате стихии не сообщается.

Как ранее сообщал "Апостроф", в населенном пункте Морской Хабаровского края (Россия) случился потоп, затопило минимум 15 домов.

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