Популярный у украинцев курорт затопило из-за сильных ливней: фото и видео

В субботу, 11 января, в Объединенных Арабских Эмиратах мощные ливни затопили столицу страны, популярный курорт Дубай.
Соответствующие видео и фото размещают очевидцы в социальных сетях.
По их словам, ливень продолжался всю ночь до утра. На улицах города возникли серьезные проблемы из-за подтоплений. Был затоплен один из мостов, движение по нему перекрыли.
Также была затруднена работа международного аэропорта Дубая.
"Работа аэропорта затруднена из-за сильного дождя и наводнения. Задержки рейсов, скорее всего, будут продолжаться в течение следующих 24 часов", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.
О пострадавших в результате стихии не сообщается.
Как ранее сообщал "Апостроф", в населенном пункте Морской Хабаровского края (Россия) случился потоп, затопило минимум 15 домов.