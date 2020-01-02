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Вода начала сносить дома: опубликованы видео жуткого ЧП на Новый год в России

четверг, 02 января 2020, 11:49
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В населенном пункте Морской Хабаровского края (Россия) случился потоп, затопило минимум 15 домов.

Об этом сообщает Hue в Telegram.

Населенный пункт соседствует с Охотским морем. Огромные волны, пурга, ветер, дорог нет, некоторые дома ушли под воду.

В одном из домов вода просто снесла одну стену. Как минимум 15 домов оказались в приблизительно таких же условиях. Ещё около 30 находятся близко к зоне подтопления.

Администрация Охотского района ввела режим ЧМ, в райцентре сделали пункт временного размещения для жителей пострадавших домов, ведётся расчистка дорог.

Напомним, что Венеция в понедельник, 23 декабря, снова начала уходить под воду, уровень воды поднялся на 144 см выше нормы.

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