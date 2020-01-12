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В Одессе задержали банду налетчиков, грабивших магазины: фото и видео

воскресенье, 12 января 2020, 07:59
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Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в вооруженных нападениях на сотрудников магазинов в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Мужчины под видом покупателей вечером зашли в продуктовый магазин на Ростовской улице. Чтобы не вызвать подозрения у продавщицы, они взяли бутылку пива и подошли к кассе якобы для оплаты товара.

Когда работница магазина ввела код доступа и открыла кассовый аппарат, один из нападавших достал из кармана пистолет и ударил им женщину по голове. Потерпевшая упала, а сообщники забрали из кассы более девяти тысяч гривен и ушли.

Позже выяснилось, что всего за несколько часов до этого преступники завладели деньгами из кассы магазина в Киевском районе.

На след подозреваемых удалось выйти в течение суток. Следователи совместно с оперативниками уголовного розыска и спецназовцами КОРДа задержали их в Белгороде-Днестровском. По месту проживания фигурантов в возрасте 21 и 23 лет были проведены обыски, изъяты вещественные доказательства их причастности к правонарушению.

Оба подозреваемых задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются следственные действия в рамках производства по ч.3 ст. 187 УК (разбой). Задержанные проверяются на причастность к другим преступлениям на территории города и области.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве был задержан 75-летний мужчина, которого подозревают в том, что он обокрал посетителя в кафе.

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