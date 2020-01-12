Виноваты обе стороны: всплыли фото и интересные детали массовой драки с евреями в Умани

Массовая драка в Умани, в результате которой пострадало 4 еврея, произошла после избиения охранника могилы раввина Нахмана.

Об этом сообщают очевидцы драки в Facebook.

В комментариях к посту главы Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского сообщают, что конфликт начался после того, как был избит украинец, охранник могилы раввина. После этого некоторые из местных жителей собрались, чтобы найти виновных в избиении.

При этом, по словам очевидцев, некоторые из толпы собравшихся выкрикивали призывы к тому, чтобы разрушить местную синагогу и бить всех встретившихся по пути евреев-мужчин.

Также на месте был найден шокер.

Как ранее сообщал "Апостроф", утром 1 января возле станции метро "Лыбедская" в Киеве в массовой драке с применением огнестрельного оружия пострадали шестеро человек.