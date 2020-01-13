Под Днепром автомобиль с ребенком рухнул в пруд, много погибших: видео

В воскресенье, 12 января, в селе Вишневое Днепропетровской области произошла страшная трагедия - авто с четырьмя людьми, среди которых был ребенок, рухнуло в пруд, все погибли.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в области.

Информация о ЧП поступила спасателям около 19:05.

По предварительным данным, во время следования по гребле легковой автомобиль Toyota Land Cruiser Prado съехал в водоем. Он находился в 5 м от берега, на глубине 2-3 м.

"Спасатели с помощью лебедки вытащили легковой автомобиль на берег. В салоне транспортного средства обнаружены тела 4-х погибших, из них 1 ребенка - девушки 14 лет (дочь владельца). Погибли мужчина, две женщины и ребенок", - сказано в сообщении.

В настоящее время выясняются все подробности жуткой аварии.

Как сообщал "Апостроф", 12 января в Киеве произошла дорожная авария: автомобиль врезался в столб и загорелся, водитель погиб в огне.