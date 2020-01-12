В Киеве водитель попал в ДТП и заживо сгорел: видео первых минут после трагедии

В ночь на воскресенье, 12 января, на бульваре Дружбы Народов в Киеве произошла дорожная авария: автомобиль врезался в столб и загорелся.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве.

Автомобиль Honda Jazz после столкновения перевернулся и воспламенился. В нем находилось пятеро людей. Очевидцы аварии помогли выбраться из машины четверым пассажирам: двум женщинам и двум мужчинам.

Однако водителя зажало в автомобиле и вытащить его не удалось. Он погиб в огне.

Прибывшие на место спасатели ликвидировали пожар и деблокировали тело водителя. Причины ДТП выясняют правоохранители.

Как ранее сообщал "Апостроф", 10 января в Киеве произошла жуткая авария с участием пешехода, которого сбил автомобиль.