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Убийство и бунт против полиции в Каховке: стало известно о жестком наказании "копов"

понедельник, 13 января 2020, 11:50
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В Каховке Херсонской области наказали сотрудников полиции, которые имели отношение к расследованию громкого убийства в новогоднюю ночь.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, троих сотрудников полиции уволили, троих отстранили от должности, а еще на троих наложили дисциплинарное взыскание.

"В результате ненадлежащих первоочередных следственных действий работников Каховского отдела полиции во время расследования убийства мужчины я принял решение о проведении служебного расследования. В отношении полицейских применены самые строгие дисциплинарные взыскания", - заявил начальник областного главка полиции Александр Прокудин.

По его словам, из органов уволили членов следственно-оперативной группы, которые прибыли на вызов на место убийство мужчины. Также был уволен старший инспектор с контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы , который в момент преступления находился в компании подозреваемого.

Напомним, что мать убитого в Каховке Владимира Чебукин Елена сообщила, что будущий нападающий, экс-милиционер Юрий часто ссорился с ним из-за сына, который жил у сожительницы от Владимира.

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