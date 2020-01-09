Появилось видео смертельного ЧП с девочками-подростками в Луцке

Появились новые подробности ужасной трагедии в Луцке, где две 15-летние девочки выпали из окна 7-го этажа. Выяснилось, что погибшие были сестрами.

Как пишут местные СМИ, одна из девочек наклонилась через перила и начала падать. В этот момент ее схватила сестра, которая не удержалась. В итоге, обе упали с 7 этажа на землю.

Одна из девочек погибла на месте, вторая остается в реанимации.

В полиции говорят, что это был несчастный случай. Подробности трагедии устанавливаются.

Также в сети опубликовали видео с места событий. Его можно посмотреть по ссылке.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом полицейские спасли от смерти мужчину с маленьким ребенком, который пытался убить себя, спрыгнув с крыши многоэтажки.

Также в Одесской области 16-летний подросток покончил с собой.