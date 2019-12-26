Под Днепром простились с молодым бойцом ВСУ, погибшим в перестрелке на Донбассе: фото

В четверг, 26 декабря, под Днепром, в Каменском, простились с военнослужащим 93-й бригады "Холодный Яр" Германом Соловьевым.

Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

"Сегодня холодноярцы, родители, друзья и все небезразличные жители Каменского прощались с нашим погибшим воином Германом Соловьевым псевдо "Маяк"... Трудно, еще что-то добавить, но еще раз хотим подчеркнуть: пока кто-то активно устает от войны лежа на теплых диванах, украинские воины платят своими жизнями, чтобы у вас была такая возможность", - говорится в сообщении.

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Напомним, Герман Соловьев погиб на Донбассе 22 декабря. Ему не было и тридцати.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Соловьев был механиком-водителем. Благодаря высокому росту имел позывной "Маяк".