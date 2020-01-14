В Ровно водитель маршрутки подрался с пассажиром из-за купюры в 1000 гривен: видео

В Ровно на остановке общественного транспорта произошел конфликт между водителем маршрутного такси и пассажиром.

Происходящее в сети опубликовал местный паблик "Типичное Ровно" в Facebook.

В описании к видео говорится, что причины конфликта неизвестны. При этом в комментариях люди отмечают, что драка произошла после того, как водитель дал пассажиру сдачу монетами с купюры в 1000 гривен.

Некоторые в комментариях пишут, что таким образом местные жители надеются на бесплатный проезд. Не исключено, что и в этот раз пассажир хотел добиться от водителя бесплатного проезда и надеялся на то, что у того не будет сдачи.

Напомним, что в киевской маршрутке произошла драка между пассажирами, они успокаивали хулигана, который унижал украинцев.