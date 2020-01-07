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В киевской маршрутке жестко утихомирили пассажира, унижавшего украинцев: видео

вторник, 07 января 2020, 11:25
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В киевской маршрутке произошла драка между пассажирами, они успокаивали хулигана, который унижал украинцев.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

"Вот это Рождественское утро... Неизвестно с чего с самого утра у людей в маршрутке # 903 произошел конфликт с парнем, который затем получил немного по барабану...", - написали в сети.

На записи видно, что один из мужчин ведет себя сильно агрессивно и позволяет себе грубые высказывания. Не выдержав такого хамства другие люди начали его утихомиривать с помощью кулаков. Так в салоне общественного транспорта завязалась драка.

Женщины попросили водителя остановить маршрутку. Мужчины вывели хулигана на улицу.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве неадекватный мужчина устроил дебош в одном из маршруток возле станции метро "Лесная".

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