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В сети указали на важную деталь в новом видео ракетного удара по украинскому самолету в Иране

вторник, 14 января 2020, 20:45
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Украинский самолет МАУ под Тегераном был сбит не одной, а двумя ракетами. Об этом свидетельствует новое видео, опубликованное 14 января местными средствами массовой информации.

На опубликованных кадрах четко видно, что сперва в воздушное судно попадает одна ракета, а затем самолет "добивает" второй снаряд.

При этом дата на камере не совпадает с датой крушения самолета. Несмотря на это, журналисты смогли доказать, что на видео показана атака именно на украинский самолет.

Так, журналисты не смогли найти подтверждения того, что 17 октября 2019 года в мире были зафиксированы ракетные удары, а именно эта дата указана на видео. Значит, дата на камере попросту настроена некорректно.

Таким образом, власти Ирана могли что-то утаить, заявив о том, что атака была случайной. Ведь следом за первой ракетой полетела сразу и вторая, что исключает вероятность ошибки.

Напомним, что 14 января Верховная Рада поддержала заявление, которым возложила на Иран ответственность за сбитый украинский пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины".

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