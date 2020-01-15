Есть связь: всплыли интересные детали о подозреваемых в убийстве Окуевой

Четверо человек из семи, которые входили в преступную банду и подозреваются в убийстве Амины Окуевой, ходили в один и тот же спортивный клуб Киева.

Об этом сообщает Обозреватель.

В частности, речь идет о владельце помещения, в котором находился клуб, Игоре Редькине, владельце самого клуба и тренере Сергее В., бизнесмене Павле Л., который тоже был фитнес-тренером в том же клубе, а четвертый - Андрей Кравченко.

Последний, судя по резюме, опубликованному в сети, был членом сборной по академической гребле, 11 раз – чемпионом Украины и многократным призером международных регат, финалистом Кубка Мира и участником чемпионатов Мира.

Отметим, что спортивный клуб, как и фирма, у которой был конфликт с убитым директором "Капарол" Павлом Зможным, зарегистрирована по одному и тому же адресу – в ТРЦ на Позняках. Примечательно, что несколько лет назад владельцем этого ТРЦ был Редькин.

В деле преступной группировки он значится как организатор.

Также известно, что Редькин был бизнес-партнером нынешнего народного депутата от "Слуги народа" Юрия Аристова. Он был среди соучредителей двух компаний, созданных для строительства ресторанов, которые принадлежат ООО "Голден-Фиш" и ООО "Блэк-Шримп".

Что интересно, до 2019 года Аристов вместе с женой помощника президента и первой леди владели компанией "Норин Фиш". Среди ее бывших владельцев значатся Юрий Аристов, Елена Зеленская и Лариса Шефир.

Таким образом, с возможной убийцей Окуевой у семьи Владимира Зеленского есть общий бизнес-партнер.

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 14 января, суд избрал меру пресечения другом фигуранту этого дела Игорю Редькину. Его взяли под стражу по подозрению в убийстве Амины Окуевои и покушении на жизнь ее мужа.