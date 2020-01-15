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В Одессе из-за густого тумана не смог приземлится самолет: детали инцидента и карта

среда, 15 января 2020, 08:17
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В Одессе самолет, который возвращался из Шарм-эш-Шейха (Египет), не смог приземлится из-за густого тумана.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на местное издание "Думская".

По данным издания, Boeing 737-800 не стал рисковать и ушел в зону ожидания. Вскоре самолет отправился в "Борисполь", так как посадка в таких погодных условиях была невозможной.

Отмечается, что переохлажденный туман при температуре воздуха минус 2 градуса по Цельсию является большой проблемой для летчиков. Видимость в зоне посадки составляет не более 200 метров, вертикальная видимость - не более 60 метров.

Как сообщал "Апостроф", ранее в международном аэропорту "Черновцы" из-за сложных погодных условий не смог приземлиться с первой попытки самолет "Международных авиалиний Украины".

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