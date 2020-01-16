RU  UA  EN

четверг, 16 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.90
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

16 января

20:19
Украинская армия понесла новые потери на Донбассе
20:08
В сериале "Корона" не вспомнят о Меган Маркл - вот как его авторы объяснили решение подождать
19:56
Работал киллер: появились фото и новые детали убийства в Харькове
19:22
В Харькове из пистолета с глушителем застрелили мужчину: видео
19:00
7 признаков некачественного маникюра в салоне - как распознать дилетанта
18:59
В Харькове нашли мертвым пропавшего 23-летнего парня: фото
18:57
Весенний призыв в ВСУ: министр уточнил, с какого возраста будут брать в армию
18:29
В Украине задержали разведчицу боевиков, служившую в Нацгвардии: фото и видео
18:16
Журналисты вывели на чистую воду рейдеров Микитася, пытавшихся захватить "Киевметрострой": видео
17:58
Самая сильная девочка: соцсети пришли в восторг от детского фото Лилии Подкопаевой
17:54
Настоящий "ажиотаж": сети повеселили новые данные про поезд из России в Крым
17:44
На Донбассе ликвидировали главаря боевиков, приехавшего из России: фото
Все новости

Работал киллер: появились фото и новые детали убийства в Харькове

четверг, 16 января 2020, 19:56
переглянути новину українською
Фото: 057.ua

Убитым из пистолета с глушителем в Харькове оказался директором похоронного бюро при третьем городском кладбище, его убил киллер.

Об этом сообщает местное издание sq.

По данным очевидцев стреляли из пистолета с глушителем, сделано 5-6 выстрелов. Человек, в которого попали пули, лежал под автомобилем. Мужчина, который оказался директором одного из похоронного бюро Харькова, был ранен в живот и скончался еще до приезда медиков.

"Мужчине было 48 лет. Он подходил к подъезду и в него выстрелил неизвестный. Также были дырки от пуль на машине, которая стояла рядом. Нам сказали, что погибший работал в похоронном агентстве", - пишет издание 057.

В Харькове киллер убил мужчину
1 / 1
В Харькове киллер убил мужчину
1 / 1
В Харькове киллер убил мужчину
1 / 1

У погибшего осталась жена и двое детей. Соседи погибшего рассказали, что мужчина ни с кем не конфликтовал.

Как ранее сообщал "Апостроф", в пятницу, 25 октября, на парковке возле супермаркета на улице Клочковской в Харькове произошла стрельба - предварительно, двое неизвестных стреляли из огнестрельного оружия в заместителя главы "Оплота" Георгия Исакова.

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Между катастрофой МАУ и рейсом MH17 есть одно существенное отличие - основатель Bellingcat

Трагедия с самолетом МАУ: почему Иран ведет себя как Путин в 2014-м

Авиакатастрофа PS752 в Иране: главное о трагедии самолета МАУ

Кто погиб в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране: фото и истории пассажиров

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: