Работал киллер: появились фото и новые детали убийства в Харькове

Убитым из пистолета с глушителем в Харькове оказался директором похоронного бюро при третьем городском кладбище, его убил киллер.

Об этом сообщает местное издание sq.

По данным очевидцев стреляли из пистолета с глушителем, сделано 5-6 выстрелов. Человек, в которого попали пули, лежал под автомобилем. Мужчина, который оказался директором одного из похоронного бюро Харькова, был ранен в живот и скончался еще до приезда медиков.

"Мужчине было 48 лет. Он подходил к подъезду и в него выстрелил неизвестный. Также были дырки от пуль на машине, которая стояла рядом. Нам сказали, что погибший работал в похоронном агентстве", - пишет издание 057.

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У погибшего осталась жена и двое детей. Соседи погибшего рассказали, что мужчина ни с кем не конфликтовал.

Как ранее сообщал "Апостроф", в пятницу, 25 октября, на парковке возле супермаркета на улице Клочковской в Харькове произошла стрельба - предварительно, двое неизвестных стреляли из огнестрельного оружия в заместителя главы "Оплота" Георгия Исакова.