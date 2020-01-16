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В Харькове из пистолета с глушителем застрелили мужчину: видео

четверг, 16 января 2020, 19:22
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В Харькове на улице Танкопия 7/1 произошла стрельба, в результате чего был убит мужчина.

Об этом сообщают в местных пабликах в социальных сетях.

"Стреляли с глушителем, 5-6 выстрелов. Информацию подтверждают наши источники, было убийство на Танкопия. Человек погиб на месте. Неизвестный киллер около 30 лет, скрылся в сторону Олимпийской, был в черной куртке", - сообщается в Telegram-канале "Харьков Live".

При этом, как пишет "Апостроф" со ссылкой на издание 057.ua, в полиции подтвердили факт, что по данному адресу произошло происшествие и на месте работает следственно-оперативная группа.

Как сообщал "Апостроф", ранее выяснилось, что мужчина, который подозревается в смертельной стрельбе возле супермаркета в Харькове, пытался бросить в патрульных полицейских гранату, однако подорвался на ней сам.

Также в Харькове произошла массовая потасовка со стрельбой, в результате которой в больницу с пулевыми ранениями попал 30-летний мужчина.

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