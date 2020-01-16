Убийство киллером бизнесмена в Харькове: новые фото, видео и приметы преступника

Правоохранители в Харькове ищут киллера, который расстрелял из пистолета с глушителем мужчину, и показали его фоторобот.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Преступник расстрелял мужчину возле подъезда и скрылся. Приметы злоумышленника: на вид около 30 лет, рост 175-177 см, спортивного телосложения. Был одет в темную короткую куртку с высоким воротником до уровня глаз, черную шапку, возможно, с рисунками белого цвета.

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Кроме того, заместитель начальника СУ ГУНП в Харьковской области Андрей Шарнин рассказал, что пострадавший приехал вместе с водителем, который его привез.

"Стреляли как в потерпевшего, так и в водителя, в которого нападавший не попал. По словам очевидцев, было 3-6 выстрелов. Однако точное количество выстрелов, и с какого оружия стреляли, мы сможем сказать, когда закончим осмотр места происшествия и назначим ряд экспертиз", - отметил он.

Известно, что стрельба произошла, когда люди уже вышли из машины. Если преступника задержат, ему грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что у застреленного бизнесмена в Харькове остались супруга и двое детей, ему было 48 лет.