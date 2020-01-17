В Херсоне мужчины загадочно погибли в квартире: шокирующие подробности

В Херсоне в квартире по проспекту Строителей были обнаружены тела двух мужчин, которые умерли и пролежали без признаков жизни около трех недель.

В полицию обратился местный житель, который сообщил, что его 61-летний отец давно не выходил с ним на связь, а дверь в квартиру никто не открывал. Прибывшие на место сотрудники полиции взломали двери, после чего из квартиры потянуло ужасным смрадом. В квартире также было обнаружено тело 41-летнего родственника семьи.

При этом следов драки в квартире не обнаружили. По предварительной версии, причиной отравления могли стать грибы.

По данным местной прессы, недавно на той же лестничной клетке скоропостижно скончался сосед погибших. В этом случае удалось установить, что он отравился грибами.

Скорее всего, хозяин квартиры и родственник съели их меньше, либо их организмы были покрепче. Все станет известно после завершения токсикологической экспертизы.

Напомним, что во вторник, 7 января, в центре Киева после визита в театр пропала 16-летняя девушка.